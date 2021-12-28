Esenyurt'ta bir kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta parkta bıçakla yaralanan Meryem Yılmaz'ın (31) ölümüne ilişkin aranırken Ankara yakınlarında bir otobüste gözaltına alınan şüpheli Erdal D. tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Aralık'ta İstiklal Mahallesi'nde yaşanan ve Meryem Yılmaz'ın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

İncelemede, Meryem Yılmaz'ın, Erdal D. (38) ile bir parkta buluştuğu, aralarında yaşanan tartışmanın ardından Erdal D.'nin Yılmaz'ı bıçakla yaraladığı belirlendi.

Olayın ardından şüpheli kaçarken, yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, maktul Yılmaz ile Erdal D.'nin bir süre sevgili oldukları, 6 ay önce ayrıldıkları ancak Erdal D.'nin Yılmaz'ı aramaya devam ettiği öne sürüldü.

Araştırmanın devamında, zanlının yakalanması için çalışma yürüten polis ekipleri, şehirlerarası otobüslerde muavinlik yaptığı öğrenilen Erdal D.'nin otobüsle Gaziantep'e gitmeye çalıştığı bilgisini edindi.

Otobüsü takibe alan ekipler, Ankara yakınlarında durdurdukları araçta bulunan zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının yakalanma anları da polis kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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