Esenyurt'ta bir kadın sokakta ölü bulundu
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Esenyurt'ta bir kadın sokakta ölü bulundu

01.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:20
Esenyurt'ta bir kadın sokakta ölü bulundu

Esenyurt'ta bir sokakta yerde hareketsiz yattığı görülen kadının öldüğü tespit edildi.

Esenyurt'ta bir sokakta yerde hareketsiz yattığı görülen kadının öldüğü tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi 24. Sokak'ta görev yapan temizlik personeli, bir kadının yerde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi aldı.

Cansız bedeni bulunan kadının 4 çocuk annesi Arife N. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin ulaştığı kadının yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Arife N'nin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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