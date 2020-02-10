Esenyurt'ta bir kadın silahla yaralandı
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Esenyurt'ta bir kadın silahla yaralandı

Esenyurt'ta silahla vurularak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

10.02.2020 14:51 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:52
Esenyurt'ta bir kadın silahla yaralandı

'ta silahla vurularak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi 725. Sokak'ta Volkan D, Meltem Ç'yi silahla ateş ederek yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Meltem Ç'yi hastaneye kaldırdı.

Polisin, zanlıyı arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Esenyurt'ta bir kadın silahla yaralandı
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