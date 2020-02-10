Esenyurt'ta bir kadın silahla yaralandı
Esenyurt'ta silahla vurularak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
10.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:02
Esenyurt'ta silahla vurularak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi 725. Sokak'ta Volkan D, Meltem Ç'yi silahla ateş ederek yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Meltem Ç'yi hastaneye kaldırdı.
Polisin, zanlıyı arama çalışması sürüyor.
Kaynak: AA