Esenyurt'ta bir kadın bıçaklanarak gasbedildi
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Esenyurt'ta bir kadın bıçaklanarak gasbedildi

Esenyurt'ta bir kadını bıçaklayarak gasbeden zanlı kaçtı.

21.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:58
Esenyurt'ta bir kadın bıçaklanarak gasbedildi

'ta bir kadını bıçaklayarak gasbeden zanlı kaçtı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 'nde evine giden Nesrin A'yı (25) takip eden bir kişi, apartmana girdiği sırada sırtından bıçakladı. Kadının cep telefonu ve cüzdanını alan zanlı kaçtı.

Durumun verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kadın, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polisin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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