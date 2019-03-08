Esenyurt'ta Bir İş Yerinde Gaz Sıkışması Sonucu Patlama Meydana Geldi (1)

ESENYURT'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi. Namık Kemal Mahallesi 8. Sokak'ta iddialara göre bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken patlamanın şiddetiyle 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.

- İstanbul

Kaynak: DHA