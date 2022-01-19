Esenyurt'ta bir inşaatta erkek cesedi bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta bir inşaatta erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta bir inşaatta erkek cesedi bulundu.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir inşaatta erkek cesedi bulundu. Güvenlik görevlisinin bulduğu ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Esenyurt, E-5 karayolu Haramidere mevki üzerinde bulunan bir inşaatta, güvenlik görevlisi devriye gezdiği sırada yerde hareketsiz şekilde yatan bir erkek şahısa rastladı. Görevli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Polis ekiplerinin inceleme çalışmasının ardından şüpheli ölüm olarak değerlendirilen ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Güvenlik Görevlisi, Adli Tıp Kurumu, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title