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ESENYURT'TA BİR İNŞAATTA ERKEK CESEDİ BULUNDU

ESENYURT'TA BİR İNŞAATTA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta inşaatta erkek cesedi bulundu.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta inşaatta erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında inşaatın güvenlik görevlileri çevreyi kontrol ederken, yerde birinin yattığını fark etti. Güvenlikçiler bunun üzerine polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-İnşaattan görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeri ekiplerinden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Cenaze aracından görüntü

-Detaylar


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adli Tıp Kurumu, Esenyurt, Otopsi, Polis, Güncel, Haber

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