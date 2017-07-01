Esenyurt'ta Bir İnşaat Alanında Yangın (1)
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Esenyurt'ta bulunan bir inşaat alanında yangın çıktı.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta bulunan bir inşaat alanında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi, 1591 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir inşaat alanında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediliyor.
Görüntü dökümü:
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-Yangın yerinden yükselen dumanlar
-Yükselen alevler
-Yanıgın izleyenler
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve detaylar
01.07.2017 - 21.15 Haber Kodu : 170701198