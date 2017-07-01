Esenyurt'ta Bir İnşaat Alanında Yangın (1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Esenyurt'ta bulunan bir inşaat alanında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi, 1591 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir inşaat alanında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediliyor.



Görüntü dökümü:



-----------



-Yangın yerinden yükselen dumanlar



-Yükselen alevler



-Yanıgın izleyenler



-İtfaiyenin müdahalesi



-Genel ve detaylar



01.07.2017 - 21.15 Haber Kodu : 170701198