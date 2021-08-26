Esenyurt'ta bir haftada 9 evden hırsızlık yapan ve 2 araç çalan şüpheliler yakalandı

Esenyurt'ta bir haftada 9 evden hırsızlık yaptığı ve 2 araç çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.