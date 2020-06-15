Esenyurt'ta bir grup, ekmek fırınını kurşun yağmuruna tuttu
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Esenyurt'ta bir grup, ekmek fırınını kurşun yağmuruna tuttu

Esenyurt'ta bir grup şüpheli husumetli olduğu iddia edilen bir fırıncının dükkanını bastı, içeride bulunan 3 kişiyi ve dükkanı kurşun yağmuruna tuttu.

15.06.2020 02:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 02:51

Esenyurt'ta bir grup şüpheli husumetli olduğu iddia edilen bir fırıncının dükkanını bastı, içeride bulunan 3 kişiyi ve dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. Kavgada fırında bulunanlar yara almazken, şüpheliler arabayla olay yerinden kaçtı.

Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesi Çiftçi Sokak'ta saat 23: 00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir grup şüpheli aralarında husumet kişinin fırıncı dükkanına geldi ve daha sonra içeride bulunan 3 kişi ve fırın dükkanını kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Saldırıda fırında bulunan 3 kişi de yara almadı. Olay sonrası polise haber veren fırıncılar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Esenyurt'ta bir grup, ekmek fırınını kurşun yağmuruna tuttu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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