Esenyurt'ta bir grup, ekmek fırınını kurşun yağmuruna tuttu
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Esenyurt'ta bir grup, ekmek fırınını kurşun yağmuruna tuttu

Esenyurt'ta bir grup, ekmek fırınını kurşun yağmuruna tuttu Esenyurt'ta bir grup şüpheli husumetli olduğu iddia edilen bir fırıncının dükkanını bastı, içeride bulunan 3 kişiyi ve dükkanı kurşun yağmuruna tuttu.

15.06.2020 01:10 | Son Güncelleme: 15.06.2020 01:40

Esenyurt'ta bir grup, ekmek fırınını kurşun yağmuruna tuttu

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir grup şüpheli husumetli olduğu iddia edilen bir fırıncının dükkanını bastı, içeride bulunan 3 kişiyi ve dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. Kavgada fırında bulunanlar yara almazken, şüpheliler arabayla olay yerinden kaçtı.

Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesi Çiftçi Sokak'ta saat 23: 00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir grup şüpheli aralarında husumet kişinin fırıncı dükkanına geldi ve daha sonra içeride bulunan 3 kişi ve fırın dükkanını kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Saldırıda fırında bulunan 3 kişi de yara almadı. Olay sonrası polise haber veren fırıncılar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta bir grup, ekmek fırınını kurşun yağmuruna tuttu

Kaynak: İHA

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