Esenyurt'ta bir grup, ekmek fırınını kurşun yağmuruna tuttu Esenyurt'ta bir grup, ekmek fırınını kurşun yağmuruna tuttu Esenyurt'ta bir grup şüpheli husumetli olduğu iddia edilen bir fırıncının dükkanını bastı, içeride bulunan 3 kişiyi ve dükkanı kurşun yağmuruna tuttu.

Esenyurt'ta bir grup, ekmek fırınını kurşun yağmuruna tuttu İSTANBUL - Esenyurt'ta bir grup şüpheli husumetli olduğu iddia edilen bir fırıncının dükkanını bastı, içeride bulunan 3 kişiyi ve dükkanı kurşun yağmuruna tuttu. Kavgada fırında bulunanlar yara almazken, şüpheliler arabayla olay yerinden kaçtı. Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesi Çiftçi Sokak'ta saat 23: 00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir grup şüpheli aralarında husumet kişinin fırıncı dükkanına geldi ve daha sonra içeride bulunan 3 kişi ve fırın dükkanını kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Saldırıda fırında bulunan 3 kişi de yara almadı. Olay sonrası polise haber veren fırıncılar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak: İHA