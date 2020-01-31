Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı
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Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta tekstil ürünleri için lastik üretimi yapılan 5 katlı bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

31.01.2020 06:28 | Son Güncelleme: 31.01.2020 06:30
Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

'ta tekstil ürünleri için lastik üretimi yapılan 5 katlı bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi 232. sokakta bulunan, tekstil ürünleri için lastik üretiminin yapıldığı fabrikanın 3. katında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden fabrika çalışanları binayı boşaltırken kısa sürede büyüyen alevler ve duman tüm katı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi. alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Fabrikada hasara neden olan yangının tamamen söndürülmesi için itfaiyenin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı
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