10.10.2019 01:37

Esenyurt'ta bir fabrika alev alev böyle yandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta ayakkabı kalıbı üreten bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan fabrika itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 23.40 sularında Esenyurt Alkop Sanayi Sitesinde kalıp üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sanayi sitesinin güvenlik görevlileri yangını fark edince durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Kimsenin yaralanmadığı yangında, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA