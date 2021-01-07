Esenyurt'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü (2)
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Esenyurt'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü (2)

07.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:01

Esenyurt'ta bodrum kattaki bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'ta bodrum kattaki bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Örnek Mahallesi 1352. Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan yaklaşık 10 kişi dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilenen bazı bina sakinlerine de sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Esenyurt'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü (2)
Esenyurt'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü (2)
Esenyurt'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü (2)
Esenyurt'ta bir evde çıkan yangın söndürüldü (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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