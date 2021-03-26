Esenyurt'ta bir depoda kumar oynayan 28 kişiye 56 bin lira ceza yazıldı

Esenyurt'ta bir depoda kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 28 kişiye 56 bin lira ceza kesildi.

Esenyurt'ta bir depoda kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 28 kişiye 56 bin lira ceza kesildi.

Saadetdere Mahallesi'ndeki bir depoda kumar oynayan A.T., kumarda 10 bin lira kaybedince depoyu polis ekiplerine ihbar etti.

İhbar üzerine harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, depoya baskın düzenledi.

Baskında 28 kişi suçüstü yakalandı. Bu kişilere, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 56 bin lira para cezası kesildi.

Depoda yapılan aramada, 3 tüplü televizyon, 1 projektör, tombala makinesi ve oyun kartları ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel