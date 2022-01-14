Esenyurt'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü
AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta bir binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İnönü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri
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