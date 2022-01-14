Esenyurt'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Esenyurt'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bir binanın ikinci katında çıkan yangın söndürüldü
AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bir binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın 2. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İnönü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

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