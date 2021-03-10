Esenyurt'ta bir binanın 4. katından düşen kadın öldü
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Esenyurt'ta bir binanın 4. katından düşen kadın öldü

10.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:58
Esenyurt'ta bir binanın 4. katından düşen kadın öldü

Esenyurt'ta bir binanın dördüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta bir binanın dördüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katında oturan Sevcan Demir (23), dini nikahlı eşi olduğu belirtilen Kenan Danış ile tartıştı.

Tartışmanın ardından Demir, henüz bilinmeyen nedenle 4. kattan bina boşluğuna düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından emniyete götürülen Kenan Danış'ın buradaki işlemleri sürüyor.

Bu arada evde Sevcan Demir'e ait olduğu düşünülen intihar notu bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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