Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi (2) Olay yerinden detaylar İtfaiye ve ambulanslar Toplanan vatandaşlar İSTANBUL - Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Olay yerinden detaylar İtfaiye ve ambulanslar Toplanan vatandaşlar İSTANBUL - Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi. Patlamada yaralananlar ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaynak: AA