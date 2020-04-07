Esenyurt'ta bir binada patlama: 7 yaralı, patlama anı kamerada Esenyurt'ta bir sitede bulunan dairede yaşanan doğalgaz patlamasında 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Esenyurt'ta bir sitede bulunan dairede yaşanan doğalgaz patlamasında 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Patlama anına ait görüntülerde ise daireden alevler yükseldiği ortalığın savaş alanına döndüğü görülüyor. Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitede doğalgaz patlaması yaşandı. 10 katlı apartmanın 2'inci katında yaşanan patlamada 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sonrası olay yerinde panik yaşayan vatandaşlar zaman zaman birbirleriyle tartışarak kavgaya tutuştu. Polis ekipleri vatandaşları güçlükle ayırdı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlamanın doğal gaz nedeniyle olduğu belirtilirken, patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde patlamanın şiddetiyle oluşan alev topunun daireden çıkışı görülüyor. Öte yandan olay yerinde polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA