Esenyurt'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü
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Esenyurt'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

10.02.2020 19:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:01
Esenyurt'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü

'ta bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 872 Sokağı'ndaki 5 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ait merdivenli araçlarla kurtarıldı.

Dumandan etkilenen bazı kişiler olay yerindeki ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Esenyurt'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü
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