Esenyurt'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Esenyurt'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi 440 Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tedbir amacıyla dışarıya çıktı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda, binada hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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