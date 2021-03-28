Esenyurt'ta binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta bir binanın çatısı alev alev yandı.

Esenyurt'ta bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısı saat 19.00 sıralarında bir anda tutuşarak alev alev yandı. Çatının yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çatıda maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedenini tespit etmek için ekipler çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı