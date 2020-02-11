Esenyurt'ta binanın 4. katından düşen kadın öldü
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Esenyurt'ta binanın 4. katından düşen kadın öldü

Esenyurt'ta bir binanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

11.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:08
Esenyurt'ta binanın 4. katından düşen kadın öldü

'ta bir binanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Mehterçeşme Mahallesi 1968. Sokak'taki bir apartmanın 4. katında oturan Şaheste B. (55) henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Şaheste B. kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA
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