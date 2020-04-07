(ESENYURT'TA BİNADA PATLAMA: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI
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Esenyurt, İtfaiye, Güncel

(ESENYURT'TA BİNADA PATLAMA: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, DHAEsenyurt'ta bir binada doğalgaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi.

07.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:03
(ESENYURT'TA BİNADA PATLAMA: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Cemil ÖZDEMİR - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, DHA

Esenyurt'ta bir binada doğalgaz sızıntısı sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde bulunan binanın 6. katında saat 16.00'da şiddetli bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Doğalgaz sızıntısı sebebiyle meydana geldiği açıklanan patlamada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla en yakın hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı. 

PATLAMA ANI KAMERADAPatlama anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, dairede şiddetli bir patlama meydana geliyor, patlamayla pencereden alev çıkıyor. Patlamanın şiddeti ile yakınındaki daire ve dükkanların camlarının patladığı görüldü. Polis ve itfaiye ekiplerinin patlamaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMAİstanbul Valiliği'nden olayla ilgili şu açıklama yapıldı: "Olay yerine güvenlik, İGDAŞ, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş, alınan ilk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz" "DOĞALGAZ PATLAMASI OLDUĞU KESİNLEŞTİ"Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ile Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerinde açıklama yapan Vural Karagül, "Olayın doğalgaz patlaması olduğu kesinleşti. Şu ana kadar bilinen 2si ağır olmak üzere 3 yaralı var. Bunlardan biri yabancı ikisi Türk. Hastanelerde tedavi altındalar. Türklerin kardeş olduğu söyleniyor. Yabancının Arapça konuştuğu söyleniyor. Farklı daireler olma ihtimali yüksek. Yaralılar erkek" açıklamasında bulundu.

"TERÖR OLAYI DEĞİL"Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise patlamadan etkilenen ve evlerinden çıkmak zorunda kalan kişilerin konuk evinde ve otellerde ağırlanacağını belirterek, "Çok önemli bir sorunu ucuz atlattık diyebiliriz. Fazla sayıda yaralımız yok. Terör olayı ya da başka bir şey değil. Şu an arkadaşlar inceliyorlar. Evlerinden çıkmak sorunda kalan vatandaşlar için gerek Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi gerekse otellere yerleştireceğiz" diye konuştu.

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"Olayın yaşandığı dairenin iki üst katında oturduğunu belirten Hatice Ozan, "Bir patlama oldu. Her şey döküldü. Kapılar birden vurdu. Neye uğradığımızı şaşırdık. Hepimiz çığlık çığlığa kaçışmaya başladık. İki kızım yanımdaydı. Şu an hala titriyorum. Ben de sağlıkçıyım yaralılara yardımcı olmaya çalıştım. Patlamanın olduğu dairenin iki üst katında oturuyorum. Doğalgaz patlaması dediler. Birisinin durumu ağır. Şoktaydı. Ben 3 kişiye yardımcı oldum" dedi.

Görüntü Dökümü: ----------------Patlamanın olduğu bina-Yaralıların götürülmeleri-Yaşanan hareketlilik-Ekiplerin çalışmaları-Hatice Ozan röportajı-Patlamanın meydana geldiği apartmandan detaylar-Ambulans, itfaiye çalışmalarından detaylar

 


Kaynak: DHA

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