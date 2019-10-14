Esenyurt'ta bina yangını

14.10.2019 14:56

Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısındaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 2234.Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Ölen veya yaralananın olmadığı yangın, hasara neden oldu.

Kaynak: AA