Esenyurt'ta bilboard, giyim kutusu ve hatlı otobüs kundaklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esenyurt'ta bilboard, giyim kutusu ve hatlı otobüs kundaklandı

Esenyurt'ta bilboard, giyim kutusu ve hatlı otobüs ateşe verildi.

29.07.2020 06:50 | Son Güncelleme: 29.07.2020 08:07

Esenyurt'ta bilboard, giyim kutusu ve hatlı otobüs ateşe verildi.

Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'ndaki bilboardu ve yakınındaki giyim kutusunu ateşe veren şüpheli, daha sonra Doğan Araslı Bulvarı'nda park halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs AŞ'ye ait otobüsü yaktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangınlar söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Soruşturma sürüyor.

Esenyurt'ta bilboard, giyim kutusu ve hatlı otobüs kundaklandı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı 3. Sayfa
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi Güncel
Son Dakika: Sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti 3. Sayfa
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar 3. Sayfa
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför 'Ben kendimi feda ediyorum' demiş Güncel
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş
Görme engelli bıçak bileyicisine 'Yapamazsın' diyenler daimi müşterisi oldu Yaşam
Görme engelli bıçak bileyicisine "Yapamazsın" diyenler daimi müşterisi oldu
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı
Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
İhanetin fotoğrafı! Eski futbolcu Evra, Hollandalı model Margaux Alexandra ile öpüşürken yakalandı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar
Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar
Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor
Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor
Yunan Sahil Güvenliği, korsanlık da yapmaya başladı
Yunan Sahil Güvenliği, korsanlık da yapmaya başladı
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
8'inci kattan atlayan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
8'inci kattan atlayan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
Öz kardeşleri tarafından 800 bin lira dolandırılan kadın, valilik binasında intihara kalkıştı
Öz kardeşleri tarafından 800 bin lira dolandırılan kadın, valilik binasında intihara kalkıştı
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ekrem İmamoğlu Pınar Gültekin Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Ozan Güven Reha Özcan Dilan Çıtak
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha İntihar Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta bilboard, giyim kutusu ve hatlı otobüs kundaklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 08:18:43. #1.15#
title