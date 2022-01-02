Esenyurt'ta bilardo salonunda çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir bilardo salonunda iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre 28 Aralık'ta, Pınar Mahallesi'ndeki bir bilardo salonunda bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler birbirlerine istekalarla saldırdı.

Kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

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