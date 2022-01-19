Esenyurt'ta bıçakla girdiği hastanede doktoru darbeden saldırgan tutuklandı - Haberler
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Esenyurt'ta bıçakla girdiği hastanede doktoru darbeden saldırgan tutuklandı

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bıçakla gittiği hastanede doktoru darbeden, hasta ve yakınlarına da tehditlerde bulunan saldırgan tutuklandı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bıçakla gittiği hastanede doktoru darbeden, hasta ve yakınlarına da tehditlerde bulunan saldırgan tutuklandı.

Ali Rıza B, 9 Ocak'ta akşam saatlerinde, daha önce tartıştığı kişiyi bulmak için akrabalarıyla gittiği hastanenin acil servisinde görevli bir doktora yumruk atarken, personeli, hasta ve hasta yakınlarını da elindeki bıçakta tehdit etti.

Buradan kaçan Ali Rıza B, bir süre sonra pansuman yaptırmak için aynı hastaneye geldi.

Sağlık görevlilerince beyaz kod verilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri Ali Rıza B'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bu arada şüphelinin elinde bıçakla hastaneye gitmesi ve bazı kişileri tehdit etmesi, güvenlik kameralarına da yansıdı.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Esenyurt, Ocak, 112, Güncel, Haber

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