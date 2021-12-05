ESENYURT'TA BIÇAK ÇEKTİĞİ MOTOKURYENİN BURNUNU KIRDI

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta hafif ticari aracın sürücüsü, tartıştığı motokuryeye önce bıçak çekti, daha sonra da burnunu kırdı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Kasım Salı günü 20.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. İddiaya göre, motokurye olarak çalışan Tolga Öğretmiş paket götürdüğü sırada, 34 BRB 090 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme tartışması yaşadı. İki taraf arasında yaşanan sözlü tartışmada, küfürleşme başlayınca olay kavgaya dönüştü. Aracından bıçak alan sürücü, Öğretmiş'in yanına döndü. Motosiklet sürücüsüne yumruk atmaya başlayan saldırgan, gencin burnunu kırdı. Aldığı darbenin etkisi ile yere düşen Öğretmiş'i gören saldırgan, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Öğretmiş'in burnunun iki yerinde kırık olduğu öğrenildi. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

'BIÇAĞI GÖRÜNCE GERİ ÇEKİLDİM"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan motosiklet sürücüsü Tolga Öğretmiş, 'Ben paket serviste çalışıyordum. Bu kişi, arkamdan sıkıştırarak yol almaya çalıştı. Kornaya da bastı. Ben yol verdim ama haksız yere istediği için tepki amaçlı kornaya bastım. Sonra sinirlenip hemen önüme kırdı. Ben de mecbur durmak zorunda kaldım. Ben ona, 'Burası tek şerit. Bu şekilde yol alamazsın' şeklinde konuştum. El frenini çekip, indi. Küfürler etmeye çalıştı. Ben de haklı olduğum için üzerine gittim, konuştum. Bana biraz daha küfürler etti. Bana, 'Bekle burada' deyip, gitti. Torpidodan bıçak aldı. 'Hadi vur' diyerek üzerime geldi. O bıçağı görünce ben de geri çekildim. Kaçmak istedim, kaçamadım" dedi.

'BURNUMDAN KANLAR AKMAYA BAŞLADI"

Öğretmiş, 'Geriye doğru çekilirken, bıçağı tuttuğu eliyle yumruk salladı. Tam burnuma oturdu o yumruğu. Ben zaten kapandım sırtıma vurmaya başladı. Beni bıraktığı zaman burnumdan kanlar akmaya başladı. Onu görünce korktu. Aracına binip uzaklaştı" şeklinde konuştu.