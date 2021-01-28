Esenyurt'ta beş milyonluk cipleri böyle çaldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Esenyurt'ta beş milyonluk cipleri böyle çaldılar

28.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:08
Esenyurt'ta beş milyonluk cipleri böyle çaldılar

ESENYURT'ta oto galeriye girerek toplam değeri 5 milyon lira olan iki cipi çalan dört şüpheliden biri yakalandı.

ESENYURT'ta oto galeriye girerek toplam değeri 5 milyon lira olan iki cipi çalan dört şüpheliden biri yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, otomobillerin çalınma anı kameralara yansıdı. 

Olay, 19 Ocak'ta Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde bulunan oto galeride yaşandı. Dört şüpheli, sabah saatlerinde geldikleri oto galerinin ilk önce alarm sistemini devre dışı bıraktı. Sonrasında tornavida yardımı ile galerinin kapılarını açtı. Şüpheliler, 10 dakika içerisinde anahtarları da içerisinde bulunan ve toplam değeri 5 milyon lira olan iki cipi alarak olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin cipleri götürme anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

"ÇELİK KASAYI AÇAMAYINCA ÇALDIKLARI OTOMOBİLE YÜKLEDİLER"

Şüpheliler, oto galerinin ofisinde bulunan çelik kasayı da çaldı. İçerisinde 350 bin lira olan çelik kasayı açmayı başaramayan şüpheliler, kasayı çaldıkları otomobile yükledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİPolis ekipleri, 16 suç kaydı bulunan şüpheli Denizhan K.'yı (36), saatler içerisinde evinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli emniyetten çıkarıldığı sırada "Hırsızlık olaylarıyla bir alakam yok" dedi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisin diğer şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor. 

- İstanbul
Esenyurt'ta beş milyonluk cipleri böyle çaldılar
Esenyurt'ta beş milyonluk cipleri böyle çaldılar
Esenyurt'ta beş milyonluk cipleri böyle çaldılar
Esenyurt'ta beş milyonluk cipleri böyle çaldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Cemal Hünal Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Caner Erkin İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Silah Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta beş milyonluk cipleri böyle çaldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 16:08:14. #1.14#
title