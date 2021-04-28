Esenyurt'ta benzin doldurulurken yanında sigara içilen araç alev topuna döndü
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Esenyurt'ta benzin doldurulurken yanında sigara içilen araç alev topuna döndü

Esenyurt'ta benzin doldurulurken yanında sigara içilen araç alev topuna döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta benzin doldurulurken yanında sigara içilen otomobil bir anda alev aldı.

Esenyurt'ta benzin doldurulurken yanında sigara içilen otomobil bir anda alev aldı. Araç alev topuna dönerken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Piri Reis Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında yakıtı biten araca benzin dolduruluyordu. Bu sırada içilen sigaranın kıvılcımı araçla temas etti. Araç bir anda alev aldı. Alev topuna dönen aracı vatandaşlar kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak alevler daha da büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. Küle dönen araç küle kullanılamaz hale gelirken, yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Furkan Karadeniz (Murat Delice/İHA)

Esenyurt'ta benzin doldurulurken yanında sigara içilen araç alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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