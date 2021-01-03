Esenyurt'ta belediye yardımı bahanesiyle 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti
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Esenyurt'ta belediye yardımı bahanesiyle 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti

03.01.2021 08:58 | Son Güncelleme: 03.01.2021 09:06
Esenyurt'ta belediye yardımı bahanesiyle 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti

ESENYURT'ta, ellerinde meyve ve süt olan torbalarla gelen 1'i kadın 2'i kişi, belediye yardımı getirdiklerini söylemeleri üzerine kendilerini eve alan 95 yaşındaki Fidan Kaya'yı tartaklayıp, kolundaki 3 bileziği gasp ederek kaçtı.

ESENYURT'ta, ellerinde meyve ve süt olan torbalarla gelen 1'i kadın 2'i kişi, belediye yardımı getirdiklerini söylemeleri üzerine kendilerini eve alan 95 yaşındaki Fidan Kaya'yı tartaklayıp, kolundaki 3 bileziği gasp ederek kaçtı.

Olay, Mehterçeşme Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi. Ellerindeki biri meyve, diğeri meyve suyu ve süt kutusu bulunan iki poşetle gelen 40 yaşlarındaki 1'i kadın 2 kişi, binanın birinci katında oturan Fidan Kaya'ya belediye yardımı getirdiklerini söyledi. Ellerindekileri mutfağa bırakacaklarını söylemeleri üzerine de yaşlı kadın onları içeri aldı.

Yaşlı kadın ile sohbeti sürdüren 2 kişi, mutfağa kadar gitti. Kadının kolundaki 3 altın bileziği gören 2 kişi bunları çıkarmasını istedi. Fidan Kaya'nın boğazını sıkıp yumruklayan kişiler, bilezikleri aldıktan sonra yerine yanlarında getirdikleri sahte 3 burma bileziği vererek, "Bizi yanlış anladın" diyerek bunları ona verdikten sonra hızla uzaklaştı. Aldığı darbelerle yüzünde, kolunda morluklar bulunan kadın balkona çıkarak çevrede bulunan esnaftan yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Fidan Kaya ifadesinde "Onlara benim yardıma ihtiyacım olmadığını söyledim. Israr ettiler ellerindeki poşetleri alıp içeri götürmek istedim, 'Seni yoramayız. Bunları nereye koyacağını bilemezsin' dediler. Evimi nereden bulduklarını sordum. Yaşlılara yardım ettiklerini söylediler. Kadın 'Ben belediyede çaycıyım' sana kahve yapayım diyerek yanında getirdiği kahveyi yaptı. Başımı yere vurup sırtıma vurdular. Kadın elimden tutuyordu. Adam her birini 5'er bin liraya aldığım 62 gram ağırlığındaki 3 altın bileziğimi çıkarttı. 3 sahte bileziği bırakıp 'bizi yanlış anladın' deyip uzaklaştılar. Balkona çıktım 'onları yakalayın' dedim. Uzaklaşmışlardı" dedi.

Kadının yardımına gelen bir esnaf, "Oturmuşlar kahve içmişler. Sonra yaşlı teyzeyi vurmuşlar. Geldiğime boğazı kırmızıydı. Yanına 3 sahte bilezik koymuşlar" diye konuştu.


Esenyurt'ta belediye yardımı bahanesiyle 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti
Esenyurt'ta belediye yardımı bahanesiyle 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti
Esenyurt'ta belediye yardımı bahanesiyle 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti
Esenyurt'ta belediye yardımı bahanesiyle 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti
Esenyurt'ta belediye yardımı bahanesiyle 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti
Esenyurt'ta belediye yardımı bahanesiyle 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti
Esenyurt'ta belediye yardımı bahanesiyle 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti
Esenyurt'ta belediye yardımı bahanesiyle 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti
Esenyurt'ta belediye yardımı bahanesiyle 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti
Esenyurt'ta belediye yardımı bahanesiyle 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti
Esenyurt'ta belediye yardımı bahanesiyle 95 yaşındaki kadına gasp dehşeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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