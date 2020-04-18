Esenyurt'ta Belediye ekiplerinden vatandaşlara sürpriz konser
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Esenyurt, Yerel

Esenyurt'ta Belediye ekiplerinden vatandaşlara sürpriz konser

Esenyurt'ta Belediye ekiplerinden vatandaşlara sürpriz konser Belediye ekipleri hem dezenfeksiyon yaptı hem konser verdi Esenyurt Belediyesi ekipleri hem çaldı söyledi hem de dezenfeksiyon yaptı Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle...

18.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:51
Esenyurt'ta Belediye ekiplerinden vatandaşlara sürpriz konser

Esenyurt'ta Belediye ekiplerinden vatandaşlara sürpriz konser

Belediye ekipleri hem dezenfeksiyon yaptı hem konser verdi

Esenyurt Belediyesi ekipleri hem çaldı söyledi hem de dezenfeksiyon yaptı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle dezenfekte çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sokak sakinlerine mini konser verdi. Ekiplerin mini konserleri balkonlarda bulunan vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak temizleme ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da mini konser verdi. Veteriner ve hayvan bakım uzmanları gitar ve trompet çalarak klasik şarkıları seslendirdi. Konseri duyan sokak sakinleri camlara çıkarak şarkılara eşlik etti. Veteriner İşleri Müdürü Halil Çalış, dezenfekte çalışmalarını sürdürürken halkın moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti. Yapılan çalışma hayranlıkla karşılandı.

Esenyurt'ta Belediye ekiplerinden vatandaşlara sürpriz konser

Kaynak: İHA

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