Esenyurt'ta bebeklerini kutu içinde parka bırakan anne ve babası tutuklandı
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Esenyurt'ta bebeklerini kutu içinde parka bırakan anne ve babası tutuklandı

05.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:27
Esenyurt'ta bebeklerini kutu içinde parka bırakan anne ve babası tutuklandı

ESENYURT'ta, yeni doğmuş bebeğin kutu içerisinde parka bırakılmasıyla ilgili İran uyruklu anne ve babası tutuklandı.

ESENYURT'ta, yeni doğmuş bebeğin kutu içerisinde parka bırakılmasıyla ilgili İran uyruklu anne ve babası tutuklandı.

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, vatandaşlar parkta kutu içerisinde bırakılmış bebek olduğunu fark etti. Yeni doğduğu belirlenen bebek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bebeğin terk edilmesine ilişkin çalışma yürüten polis ekipleri, bölgedeki 17 kameranın görüntülerini inceledi. Görüntülerden bebeği parka bırakan kişinin İran uyruklu Vahıd A. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Bayrampaşa'da yakalandı. Bebeğin annesi Shokoufeh P. ise Esenyurt'ta gözaltına alındı. Öte yandan gözaltına alınan kadın ile adamın beraber yaşadıkları, parka bırakılan bebeğin anne ve babası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece'deki adliyeye sevk edildi. İran uyruklu anne ve baba tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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