Esenyurt'ta baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esenyurt'ta baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga

18.11.2020 09:31 | Son Güncelleme: 18.11.2020 10:26

Esenyurt'ta bir binanın üzerine baz istasyonu kurdurmak isteyen bina sahibi ile mahalleli arasında tekme, tokat ve sopalarla kavga çıktı.

Esenyurt'ta bir binanın üzerine baz istasyonu kurdurmak isteyen bina sahibi ile mahalleli arasında tekme, tokat ve sopalarla kavga çıktı. Çıkan kavga güvenlik kamerasına da yansırken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Esenyurt'ta sokak arasında bulunan bir binanın üzerine baz istasyonu kurmak istenmesi üzerine çevre sakinleri duruma karşı çıktı. Bina sahibi ve baz istasyonunu dikmek isteyen işçilerle mahalleli tekme, tokat ve sopalarla kavga etti. Şirket personelini gören çevre sakinleri sokağa inerek engel olmaya çalıştı. Tarafların 'baz istasyonu diktirmem' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme, tokat ve sopalı kavga polisin gelmesiyle son bulurken, iki tarafından da birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

"Ben bunu koyacağım sizi doğrarım biçerim, siz kimsiniz deyip saldırdılar"

Mahalleli olarak baz istasyonunu istemediklerini söyleyen Meryem Kul, "Sabah kahvaltı hazırlıyordum. Eşimde kalktı, GSM şirketinden gelen arabaları gördü ve bakacağını söyledi. Ben ona gitme dedim. Bir arkadaşını da alıp gitti. Sonra balkondan bir baktım bina sahibi ile tartışmaya başlamışlar. Hemen indim aşağıya zaten orada baya kalabalıklardı. Bağırmaya başladılar hemen ardından da saldırdılar. Baz istasyonu koyacaklar ama istemiyoruz burada imzada topladık o zaman koyulmamıştı. Başımız ağrıyor ondan dolayı zaten her yer de virüs var. Bugün de istemediğimizi söyledik. Bina sahibi de adam toplamış. Ben bunu koyacağım sizi doğrarım, biçerim siz kimsiniz deyip saldırdılar. Eşimin kafasına vurdular. Beni de yerlerde sürüklediler. Başım açıldı hatta kolum bile çizildi şu an acıyor. Darp raporu alıp davacı olacağım. Mahallenin izni olmadan yapılıyor. Buna izin veren bina sahibi çok para alıyormuş ve ikincisi yapılacak şu an bunun etkisi daha ağırmış" dedi.

Kadın, arada kaldı darp edildi

Yaşanan kavga anı ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların sopa, tekme ve tokatlarla birbirini darp etmesi yer aldı. Görüntülerin devamında ise kavgayı ayırmaya giren bir kadının da darp edildi anlar yer aldı. - İSTANBUL

Esenyurt'ta baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga
Esenyurt'ta baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga
Esenyurt'ta baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga
Esenyurt'ta baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

(İSTANBUL - Özel) Esenyurt'ta baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga
(İSTANBUL - Özel) Esenyurt'ta baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga
Esenyurt'ta izinsiz ağaç kesimi nedeniyle kavga çıktı
Esenyurt'ta izinsiz ağaç kesimi nedeniyle kavga çıktı
Diktiği zeytin ağaçlarının beş kez söküldüğünü iddia eden şahıs baz istasyonuna çıkıp eylem yaptı
Diktiği zeytin ağaçlarının beş kez söküldüğünü iddia eden şahıs baz istasyonuna çıkıp eylem yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Demet Akalın Funda Eryiğit
Spor Arda Turan Şenol Güneş Ersun Yanal Lance Stroll Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Medya Kasım Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 10:26:18. #1.14#
title