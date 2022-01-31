ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta başıboş köpeklerin vatandaşlara saldırı anı kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir restoranın önünü mesken tutan köpekler, müşterilere korku dolu anlar yaşattı. Yemek verilmemesine öfkelenene hayvanlar, restoran müşterilerine ve çevredeki esnafa saldırdı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir restoranın önünü mesken tutan başıboş köpekler, vatandaşların korkulu rüyası oldu. Kendilerine yemek verilmeyince hayvanlar, restorandan çıkan vatandaşlara saldırdı. Olayın yaşandığı sırada dükkanının önünü süpürmek isteyen bir esnaf ise köpeklerin ortasında kaldı. Elindeki süpürge ile kendini savunan esnaf Furkan Aygün yaşadığı o korku dolu anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bir arkadaşımızı ısırdılar"

Başıboş köpeklerin etraftaki insanlara saldırdığını söyleyen Suat Yeşilyurt, "Küçük yaştaki çocuklar restoranın önüne köpekleriyle geliyorlar. Bizden yemek istiyorlar. Tabi bizde her seferinde yemek veremiyoruz. Böyle olunca restoranda müşterileri rahatsız etmeye başlıyorlar. Çocukları kovalayınca ise köpeklerini bize saldırtıyorlar. Daha önce de meydanda bazı vatandaşları ısırdılar. Geçtiğimiz gün restoranda çalışan bir arkadaşımızı ısırdılar. Bizim de çocuklarımız var, bizde hayvan seviyoruz o sebeple bir şey yapamıyoruz" dedi.

"Köpekler yüzünden kimse dükkanıma gelmiyor"

Dükkanının önünü süpürürken köpeklerin saldırısına uğradığını söyleyen Furkan Aygün, "Küçük çocuklar buraya bedava yemek yemeye geliyorlar. Tabi çalışanlarda yemek vermeyince başıboş köpekleri insanlara saldırtıyorlar. Ben dün ikindi saatlerinde dükkanımın önünü temizleyeme çıktım. Fırçayla etrafı temizliyordum. Köpekler bana saldırmaya başladı. Fırça ile kendimi korudum ama köpekler fırçamı kopardılar. Ben çocuklara 'Gidin buradan' dedikçe köpekleri tekrardan saldırtıyorlar. Ben bu dükkana ayda 5-6 bin TL kira ödüyorum ama bu köpekler yüzünden kimse gelmiyor. Artık iş yapamaz olduk" dedi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa