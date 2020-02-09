Esenyurt'ta aynı yönde giden üç otomobil çarpıştı
Esenyurt'ta üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Esenyurt'ta üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
TEM bağlantı yolundan Ambarlı istikametine giden 34 GA 1858 plakalı otomobil, Haramidere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette ilerleyen 34 EY 0924 ve 34 HM 6224 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.