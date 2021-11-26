ESENYURT'TA AYNI CADDEDE ÇOK SAYIDA KAZA

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Erol DEĞİRMENCİ/ ESENYURT'ta Kazım Karabekir Caddesi'nde, 1 ayda çok sayıda kaza oldu. Kazaların 2'sinde 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler, kazaların son bulması için önlem alınmasını istedi

Esenyurt, Kazım Karabekir Caddesi'nde son bir ayda çok sayıda kaza oldu. En son kaza geçen çarşamba akşam saatlerinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü önündeki kasisi fark etmedi. Önce kasise sert girip, daha sonra da taksiye çarpan otomobil, metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası araçta bulunan iki kişi, hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"BURADA HAFTALIK STANDART 5-6 KAZA OLUYOR"

Görüntü dökümü:

-Genel ve detay görüntü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet