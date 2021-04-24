Esenyurt'ta ayakkabısını bağlayan çocuğu otomobil ezdi
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Esenyurt'ta ayakkabısını bağlayan çocuğu otomobil ezdi

Esenyurt'ta ayakkabısını bağlayan çocuğu otomobil ezdi
Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta ayakkabısını bağladığı sırada yabancı uyruklu çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti.

ESENYURT'ta ayakkabısını bağladığı sırada yabancı uyruklu çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti. Çocuk, hastanede tedavi altına alınırken, kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, 22 Nisan Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü rampa yukarı çıktığı sırada ayakkabısını bağlayan yabancı uyruklu çocuğu görmedi ve ayağının üzerinden geçti. Acı içinde yerde kalan çocuğu gören otomobilin sürücüsü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı.  Çocuğun ailesinin şikayetçi olmaması üzerine otomobil sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza anı ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere çocuğun ayakkabı bağlamak için eğilmesi, bu sırada otomobili ile rampa yukarı çıkan sürücünün üzerinden geçmesi yansıdı.

 


Esenyurt'ta ayakkabısını bağlayan çocuğu otomobil ezdi
Esenyurt'ta ayakkabısını bağlayan çocuğu otomobil ezdi
Esenyurt'ta ayakkabısını bağlayan çocuğu otomobil ezdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci

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