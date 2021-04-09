ESENYURT'TA AVM OTOPARKINDAN OTOMOBİL ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
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ESENYURT'TA AVM OTOPARKINDAN OTOMOBİL ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ESENYURT'TA AVM OTOPARKINDAN OTOMOBİL ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Esenyurt'ta, alışveriş merkezinin spor salonuna müşteri gibi gelen şüpheliler, soyunma odasından anahtarını aldıkları Mısır uyruklu kişinin otomobilini çaldı.

Esenyurt'ta, alışveriş merkezinin spor salonuna müşteri gibi gelen şüpheliler, soyunma odasından anahtarını aldıkları Mısır uyruklu kişinin otomobilini çaldı. Şüpheliler yakalanırken, çalınan otomobil sahibine geri verildi.

Olay, 2 Nisan'da Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde bulunan alışveriş merkezinin spor salonunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Mısır uyruklu kişi spor salonunda egzersiz yaparken, soyunma odasına gelen şüpheliler otomobilinin anahtarını aldı. Daha sonra da otoparka gelen 2 şüpheli, otomobili çalıştırarak buradan ayrıldı. Sporun ardından soyunma odasına gelen araç sahibi, anahtarını göremeyince otoparka baktı. Otoparkta da aracını göremeyen kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası ve parmak izi çalışmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

ARABA İLE YAKALANDILAR

Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kimlik tespitinin ardından 2 yabancı uyruklu şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adresleri belirleyerek baskın düzenledi. Yapılan baskında 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan otomobil sahibine geri verildi.

ESENYURT'TA AVM OTOPARKINDAN OTOMOBİL ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
ESENYURT'TA AVM OTOPARKINDAN OTOMOBİL ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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