ESENYURT'TA AVM ÖNLERİNDE YOĞUN KALABALIK
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ESENYURT'TA AVM ÖNLERİNDE YOĞUN KALABALIK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, kısıtlama olmadan geçen cumartesi gününde vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti
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Esenyurt'ta, kısıtlama olmadan geçen cumartesi gününde vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Esenyurt Meydanı ve alışveriş merkezi önünde yoğunluk yaşandı.

Esenyurt'ta kısıtlamasız Cumartesi gününde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Aileleri ile koronavirüse rağmen Esenyurt Meydanı ve alışveriş merkezlerine gezmeye gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar banklarda oturup vakit geçirirken, bazıları da fotoğraf çektirdi.

ESENYURT'TA AVM ÖNLERİNDE YOĞUN KALABALIK
ESENYURT'TA AVM ÖNLERİNDE YOĞUN KALABALIK
ESENYURT'TA AVM ÖNLERİNDE YOĞUN KALABALIK
ESENYURT'TA AVM ÖNLERİNDE YOĞUN KALABALIK
ESENYURT'TA AVM ÖNLERİNDE YOĞUN KALABALIK
ESENYURT'TA AVM ÖNLERİNDE YOĞUN KALABALIK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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