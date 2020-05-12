ESENYURT'TA ATM'DEN PARASINA ÇEKEMEYEN ENGELLİYE POLİS YARDIM ETTİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ESENYURT'TA ATM'DEN PARASINA ÇEKEMEYEN ENGELLİYE POLİS YARDIM ETTİ

Esenyurt'ta engelli aracı ile geldiği meydanda ATM'den parasını çekemeyen engelliye, polis yardım etti.

ESENYURT'TA ATM'DEN PARASINA ÇEKEMEYEN ENGELLİYE POLİS YARDIM ETTİ
12.05.2020 18:59 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:02

Esenyurt'ta engelli aracı ile geldiği meydanda ATM'den parasını çekemeyen engelliye, polis yardım etti.

Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki Esenyurt Meydanı'na akülü aracı ile gelen konuşma ve yürüme engelli bir kişi, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekibi görünce el işaretiyle yardım istedi. Gelen polis, konuşamayan engelli ile güç de olsa iletişime geçti ve onun yanındaki ATM kartı ile parasını çekemediğini öğrendi. Polis memuru ATM sırasına girdi, engellinin verdiği şifre ile ulaştığı hesaptaki 310 TL'yi çekerek verirken 'Bu parayı çantana koy ve kapat. Hemen evine git uyarısında bulundu.

ESENYURT'TA ATM'DEN PARASINA ÇEKEMEYEN ENGELLİYE POLİS YARDIM ETTİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı Haber
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor
İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim
Davutoğlu'nun TikTok'a girişinin perde arkası! İşte kendisini ikna eden isim
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı
Rize'de cadde ve sokaklardaki hareketlilik arttı! Valilik uyarı afişleri astı
Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi
Ali Babacan, 23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan sözler: Koronavirüsler çok aldatıcı, bunlara karşı aşı üretmek zor
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan sözler: Koronavirüsler çok aldatıcı, bunlara karşı aşı üretmek zor
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Yolda koşarken yere yığılan yaşlı vatandaş, hayatını kaybetti
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara
Tesisatçılık yapan kardeşlerin kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı
Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 1 yaralı
İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı
İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek
Joan Laporta 2021'de Barcelona başkanı seçilirse, takımın başına Guardiola'yı getirecek
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti
İzmir'de koronavirüse yakalanan doktor vefat etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yusuf Aslan Hüseyin İnan Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Ersin Korkut Hatice Çarpar Yılmaz Erdoğan
Spor Sergen Yalçın Utku Yuvakuran Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Karar 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: ESENYURT'TA ATM'DEN PARASINA ÇEKEMEYEN ENGELLİYE POLİS YARDIM ETTİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 19:07:59. #1.14#
title