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Esenyurt'ta asayiş uygulaması

Esenyurt'ta asayiş uygulaması
AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin belirli yerlerinde sabit arama noktaları kurarak burada denetimi gerçekleştirdi.

Mehterçeşme Caddesi'nde durdurulan araçlardaki kişilere kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli görülen kişilere Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması yaptı ve üst araması gerçekleştirdi.

Ekipler, uygulamada sürücü ve araçların belgelerini inceleyerek, araçlarda arama yaptı.

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AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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