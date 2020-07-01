Esenyurt'ta asayiş uygulaması Esenyurt'ta gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 69 araca 45 bin 669 lira idari para cezası kesildi, araması olan 4 şüpheli yakalandı.

Esenyurt'ta gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 69 araca 45 bin 669 lira idari para cezası kesildi, araması olan 4 şüpheli yakalandı.

İlçede saat 10.00 ile 18.00 arasında 11 noktada sabit yol uygulaması ve 10 noktada ring halinde yapılan çalışmalara İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik, Narkotik, Kaçakçılık, Çevik Kuvvet şube ekipleri, güven timleri, özel harekat, Yunus polis katıldı.

Helikopter destekli uygulamada 922 araç ile 1592 şahıs sorgulanırken 69 araca 45 bin 669 lira idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 6 yabancı uyruklu şahsın güvenlik sorgulaması yapılırken Türk vatandaşı 2 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Haklarında dolandırıcılık ve gasptan UYAP'tan aranan 4 şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş uygulamasında şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 39 gram metanfetamin ele geçirildi.

Kaynak: AA