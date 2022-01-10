ESENYURT'TA ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, polis ekiplerince ilçenin merkezi noktalarında asayiş denetimi yapıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde ilçenin merkezi noktalarında asayiş denetimi yaptı. Şüpheli gördükleri otomobilleri durduran polis ekipleri, araçların içinde arama yaptı. Ayrıca bazı kişilerin de üst aramaları ve genel bilgi taramaları yapıldı. Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.