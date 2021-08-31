ESENYURT'TA ASANSÖRDE ÖLÜ BULUNDU
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ESENYURT'TA ASANSÖRDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, 59 yaşındaki Köni Önal, yaşadığı apartmanın asansöründe komşuları tarafından ölü bulundu.

ESENYURT'ta, 59 yaşındaki Köni Önal, yaşadığı apartmanın asansöründe komşuları tarafından ölü bulundu.

Olay, 29 Ağustos Pazar günü Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Köni Önal yaşadığı apartmanın asansöründe komşuları tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Asansörden çıkarılan Önal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Önal'ın, asansörde mahsur kaldığı ve buna bağlı olarak kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

"İÇERDE DÜŞMÜŞ, ÖLMÜŞ"

Önal'ın komşularından Oktay Evcil, "İşe giderken, asansöre binmek istiyor. Asansörde, düşüyor. Öteki komşu geliyor asansörü açıyor. Kontrol ediyorlar, asansör kitlenmiş. Zorlayıp açıyorlar, bakıyorlar ki içerde düşmüş, ölmüş" dedi.

ESENYURT'TA ASANSÖRDE ÖLÜ BULUNDU
ESENYURT'TA ASANSÖRDE ÖLÜ BULUNDU
ESENYURT'TA ASANSÖRDE ÖLÜ BULUNDU
ESENYURT'TA ASANSÖRDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika | ESENYURT'TA ASANSÖRDE ÖLÜ BULUNDU
Son Dakika | ESENYURT'TA ASANSÖRDE ÖLÜ BULUNDU
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