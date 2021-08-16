Esenyurt'ta asansörde kızına tokat atan kişi gözaltına alındı
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Esenyurt'ta asansörde kızına tokat atan kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta asansörde kızına tokat atan kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin asansöründe 12 yaşındaki kızına tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yer alan kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin asansöründe 12 yaşındaki kızına tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yer alan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 14 Ağustos'ta bir alışveriş merkezindeki asansör kabininde bir kişinin kızını azarladığı ardından tokat attığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Asansörün güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri inceleyen ekipler, bu kişinin 45 yaşındaki Suriye uyruklu M.A. olduğunu tespit etti.

Küçük kızı muhafaza altına alan polis, baba M.A'yı ise gözaltına aldı.

M.A. hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapıldığı, kız çocuğunun daha sonra ailesine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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