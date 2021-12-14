Esenyurt'ta asansörde bir kadına tecavüz girişiminde bulunan sapık tutuklandı - Haberler
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Esenyurt'ta asansörde bir kadına tecavüz girişiminde bulunan sapık tutuklandı

Esenyurt'ta asansörde bir kadına tecavüz girişiminde bulunan sapık tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da Esenyurt'ta lüks bir sitede asansörde genç kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Esenyurt'ta lüks bir sitede asansörde genç kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Esenyurt'ta lüks sitede asansörde genç kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs yakalandıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Asansörde genç kıza tecavüz girişiminde bulunan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Son Dakika! İstanbul'da lüks sitenin asansöründe genç bir kadına tecavüz girişiminde bulunan sapık tutuklandı

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