Esenyurt'ta asansörde bir kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı yakalandı
Esenyurt'ta bir sitenin asansöründe yabancı uyruklu bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi.
ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir sitenin asansöründe yabancı uyruklu bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık Pazar günü saat 04.30 sıralarında Esenyurt'ta yabancı uyruklu U.K. isimli kadının cinsel saldırıya uğramasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelinin 18 yaşından küçük yabancı uyruklu A. A, olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı evinde gözaltına aldı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli A. A, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri